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Губернатор пообещал «полностью» возместить потери жителям Орска

Губернатор Оренбуржья Паслер обещал возместить потери жителям затопленного Орска

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Телеграм-канал «Денис Паслер»

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал в полном объеме возместить потери жителям города Орска, пострадавшего от сильнейшего наводнения. Его слова приводит новостной портал «Урал56.Ru» в своем Telegram-канале.

«Все получат выплаты! Деньги уже выделены», — заявил глава региона.

Согласно информации Паслера, на данный момент материальные выплаты получили свыше 600 местных жителей, еще 16 тыс. человек получат выплаты на текущей неделе.

Как отмечается в публикации, жители затопленных территорий Оренбургской области освобождаются от оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Кроме того, их кредиты подвергнутся реструктуризации.

«На этой неделе все нормативные акты будут готовы», — резюмировал губернатор.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера. К 8 апреля из-за прорыва дамбы в Орске оказались затоплены Старый город, поселки Никель, Строитель, Лесоторговый. В самом Оренбурге также подтоплено два микрорайона, три населенных пункта и 17 садовых товариществ. С 7 апреля в Оренбуржье действует режим ЧС федерального характера. Затоплены более 10 тысяч домов.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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