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Налоговая назвала число самозанятых россиян

ФНС: в РФ зарегистрировано 10 млн самозанятых, их общий доход составил ₽3,6 трлн

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Число самозанятых россиян достигло 10 млн, их солидарный доход составил 3,6 трлн руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

«ФНС России зарегистрировала 10 миллионов самозанятых», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, каждый день к этому налоговому режиму присоединяются свыше 8,5 тыс. человек, за все время его действия с 2019 года россияне задекларировали 3,6 трлн руб. доходов и уплатили 141 млрд руб. налогов.

Самозанятость представляет особую привлекательность для работников сферы красоты, перевозки грузов, такси, аренды квартир, ремонтных и маркетинговых услуг, ремесленников, репетиторов и IT-специалистов, указывается в сообщении.

«Проект продолжает свое развитие исходя из синтеза пожеланий граждан и реализации целей и задач государства», — утверждают в налоговой.

До этого депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что самозанятые и индивидуальные предприниматели имеют возможность сами вносить добровольные взносы в Социальный фонд и обеспечить себе таким образом достойную пенсию.

Ранее россиянам назвали минусы самозанятости.

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