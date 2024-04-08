Депутат призвал чиновников отчитаться о тратах на борьбу с паводками

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев призвал собрать большую «очную ставку» в Госдуме по вопросу целевого использования денег на защиту от паводков. Об этом «Газете.Ru» сообщил парламентарий через своего помощника.

«По итогам весны федеральные чиновники, ответственные за выделение денег на мероприятия по защите от сезонных паводков и наводнений, должны отчитаться в Госдуме. С другой стороны, пусть доложат региональные власти, как и на что они тратили федеральные деньги. Ну а мы, депутаты, сопоставим все сказанное с тем, что до нас доносят в своих обращениях жители регионов. И, конечно же, в качестве независимого арбитра привлечем органы прокуратуры», — пояснил Кошелев.

По его словам, в 2020 году Ростехнадзор выдавал предписания с 38 замечаниями по поводу состояния дамбы в Орске, но не мог проконтролировать их исполнение в связи с «мораторием» на внеплановые проверки.

«Все, что смогло сделать ведомство, — это назначить в отношении эксплуатирующего дамбу юрлица штраф в размере… 20 тыс. рублей. Напомню, что строительство этого объекта обошлось в 1 млрд рублей. А экономический ущерб от разрушения дамбы, только по самым предварительным расчетам, составит 1,5 млрд рублей», — сказал парламентарий.

Мэр Орска Василий Козупица еще 3 апреля лично приезжал проверять дамбу и заверял жителей, что никакой угрозы наводнения нет, добавил депутат. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер при этом утверждает, что при строительстве дамбы в Орске даже не предполагалось, что вода в реке Урал поднимется до такой экстремально высокой отметки, посетовал Кошелев.

«То есть сооружение, предназначенное для защиты от природных катаклизмов, изначально при проектировании и строительстве на них рассчитано не было. А рассчитано оно было, видимо, на максимально простое и быстрое освоение бюджетных денег?» — заключил депутат.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. В результате оказались подтоплены более 10 тыс. жилых домов. В регионе ввели ЧС федерального характера.

Ранее сообщалось, что паводок в Орске стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.