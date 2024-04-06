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Украина возобновила контейнерные перевозки через одесский порт

Депутат Гетманцев: Украина возобновила контейнерные перевозки через порт Одессы

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Valentyn Ogirenko/Архив/Reuters

Украина возобновила контейнерные перевозки из порта Одессы, первый за два года рейс состоялся 3 апреля. Об этом заявил депутат Верховной рады Данил Гетманцев в Telegram-канале.

«3 апреля в один из портов Большой Одессы прибыл первый со времени начала полномасштабного вторжения контейнеровоз, а уже на следующие сутки он успешно совершил обратный рейс из Украины», – сообщил политик.

По его информации, Украина смогла возобновить грузоперевозки после выхода России из зерновой сделки, для чего потребовалось открытие альтернативного зернового пути при участии Вооруженных сил Украины.

До этого зерно из портов Украины вывозили в рамках зерновой сделки, чье действие прекратилось 18 июля 2023 года. Президент России Владимир Путин указал, что условия сделки не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что страны Запада не собирались исполнять обещания.

4 апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия сохранит в силе запрет на ввоз продукции сельского хозяйства с Украины.

Ранее Россия атаковала одесский порт, когда там был Зеленский.

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