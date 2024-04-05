Южная Корея выделит новый пакет помощи Украине

Руководитель министерства иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юль заявил, что Сеул выделит Киеву $2,3 млрд. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

В публикации подчеркивается, что Сеул планирует предоставить Киеву средне- и долгосрочный пакет помощи, который планируется отправлять с 2024 года. Также будет предложено $12 млн на реабилитацию раненых украинских солдат через целевой фонд Североатлантической помощи Украине.

Кроме того, министр подтвердил отказ страны от поставок Киеву летального оружия.

14 февраля Южная Корея присоединилась к Межведомственной координационной платформе доноров Украины.

В Сеуле отметили, что платформа представляет собой консультативный орган, созданный в январе 2023 года и предназначенный для оказания помощи для восстановления экономики Украины и ведущий работу под руководством стран «Большой семерки». В работе платформы также участвуют Европейская комиссия, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.