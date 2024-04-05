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Стало известно, как изменились цены на новостройки в России за три года

Стоимость нового жилья в России с 2021 года выросла на 61%

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Валерий Мельников/РИА Новости

Цены на жилье в новостройках за период с января 2021 года по февраль 2024-го в среднем по России выросли на 61% при инфляции в 32%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

Однокомнатные квартиры подорожали сильнее. За период цены на них подскочили на 65%. Рост цен на «трешку», напротив, оказался более умеренным и составил всего 54%.

За январь — февраль текущего года новое жилье в России подорожало лишь на 1,14%.

За последние три года жилье в РФ стало менее доступным, несмотря на рост зарплат. Дороже всего «квадрат» недвижимости сегодня в Краснодарском крае, Татарстане и Москве. В этих регионах месячной зарплаты среднестатистического россиянина не хватит даже на полметра.

До этого экономист предрек взлет доли отказов россиянам в ипотеке в июне до 86%.

Ранее россияне с недвижимостью в Финляндии попали в безвыходную ситуацию.

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