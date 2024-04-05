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Япония откажется от импорта российских драгоценных камней

Власти Японии с мая запрещают импорт необработанных алмазов из России

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Depositphotos

Власти Японии запрещают импорт необработанных алмазов из России размером от 1 карата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское министерство экономики, торговли и промышленности.

В том случае, если импортируемые камни не будут превышать 1 карата, то для ввоза в Японию этих алмазов необходимо будет получить соответствующее разрешение от министра.

Россия — крупнейший в мире производитель необработанных алмазов. Объем экспорта этого товара в 2022 году оценивался в $4,7 млрд.

До этого министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что санкции стран Евросоюза и G7 на импорт российских алмазов, которые вступили в силу с марта, ударили по алмазной промышленности Индии.

Джайшанкар отметил, что для Нью-Дели важно решить ситуацию в ближайшее время.

Ранее в России резко выросли траты на ювелирные украшения.

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