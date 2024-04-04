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Россия нарастила экспорт подсолнечного и соевого масла в Индию

«Агроэкспорт»: соевое масло в Индию экспортировали втрое больше, чем годом ранее

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Depositphotos

Поставки подсолнечного масла из России в Индию в 2023 году удвоились по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов, выступая на онлайн-конференции «Повышение конкурентоспособности российского АПК на рынке Индии», передает ТАСС.

«В прошлом году мы увеличили поставки подсолнечного масла в два раза — в физическом выражении, экспорт соевого масла в Индию — в три раза в физическом объеме», — отметил Краснов.

По его словам, основными товарными группами в российском аграрном экспорте в Индию в 2023 году стали подсолнечное масло (77% от общего объема экспорта), соевое масло, чечевица, горох и кориандр. При этом за последние три года поставки продукции российского АПК в Индию выросли в 3,5 раза.

Краснов подчеркнул, что центр «Агроэкспорт» видит хороший потенциал для дальнейшего наращивания поставок в Индию.

«В ходе исследования мы определили наиболее перспективные продукты. Их совокупный потенциал к 2030 году может составить более $2 млрд, что вдвое превышает объем экспорта 2023 года», — сказал он.

Среди товаров с наибольшим потенциалом роста Краснов назвал растительные масла, зернобобовые культуры, напитки и корма.

В целом, по оценкам центра, объем российского агроэкспорта в Индию за год вырос на 77,5% в денежном выражении и достиг $1,07 млрд. Поставки подсолнечного масла принесли $826 млн экспортной выручки.

До этого россияне назвали подсолнечное масло самым качественным продуктом.

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