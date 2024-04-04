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Путин назвал альтернативу завозу трудовых мигрантов в Россию

Путин: РФ нужно либо завозить мигрантов, либо повышать производительность труда

В ближайшие годы РФ столкнется с серьезным дефицитом кадров, и эту проблему придется решать одним из двух путей, рассказал на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) президент страны Владимир Путин. Главу государства цитирует ТАСС.

«У нас выбора большого нет — или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда», — сказал Путин.

2 апреля российский президент на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике. Глава государства подчеркнул, что нужны цифровые электронные базы биометрических данных, так как существующих уже недостаточно для курирования рисков или рецидивов незаконной миграции.

Путин также обратил внимание на то, что россияне, чьи предки выросли в центральных регионах страны, порой не могут получить гражданство годами.

Курировать смену подхода к миграционной политике поручили МВД и другим правоохранительным органам.

Ранее в Якутии мигрантам запретили работать в нескольких сферах.

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