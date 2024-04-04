Научный сотрудник назвал условия попадания России в топ-4 экономик мира

Для попадания России в топ-4 экономик мира по паритету покупательской способности нужно, чтобы средний рост ВВП РФ превышал 2% на протяжении более шести лет. Об этом «Газете.Ru» заявил научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской Академии Константин Тузов.

«Иначе не удастся обогнать Японию, и Германия может начать восстанавливаться после кризиса. Рост российской экономики более 2% на протяжение шести лет вполне возможен, если правительство и далее будет поддерживать субсидирование процентных ставок по кредитам. Основным драйвером в условиях импортозамещения будет рост промышленного производства при условии работы промышленной ипотеки», — подчеркнул экономист.

Вторым драйвером он назвал продолжающийся рост ввода жилья и создание новой инфраструктуры рядом. Эксперт пояснил, что это возможно только при сохранении семейной ипотеки и различных других ипотек с госучастием.

Третий драйвер, по словам Тузова, — туризм и создание туристической инфраструктуры. Их вклад в ВВП РФ может быть огромным: первые года рост обеспечат инвестиции в создание инфраструктуры, а к 2030 году должен быь заметен эффект от приезда зарубежных и российских туристов, которые до этого предпочитали зарубежные курорты, пояснил эксперт.

По его мнению, четвертым драйвером должен стать рост несырьевого неэнергетического экспорта.

«В этом направлении мы видим, что товарооборот с дружескими странами растет. При поддержке промышленности и экспортеров российские товары смогут конкурировать с китайскими, но, к сожалению, в данный момент это невозможно сделать во всех отраслях, так как в ряде компонентов микроэлектроники, «умных» станков, газовых турбин и производства медицинского оборудования есть значительное отставание», — отметил экономист.

Он добавил, что без совместного производства с дружескими странами прорывы в этом направлении могут быть не очень быстрыми.

Для всего этого нужны образованные и здоровые работники, высококвалифицированные управленческие кадры, которые смогут автоматизировать производство и создать товары высокого качества, подытожил Тузов.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля поставил задачу вывести страну в топ-4 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Об этом 3 апреля напомнил председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее экономист Владимир Климанов назвал два последствия налоговой реформы в России.