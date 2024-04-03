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Россия продолжит экономические отношения с дружественными странами

Мишустин подтвердил готовность РФ развивать партнерство за рубежом

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Shutterstock

Правительство РФ намерено развивать взаимовыгодное партнерство с зарубежными государствами. Об этом заявил на отчете в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Нельзя отказаться от инвестиций дружественных стран к нам. Поэтому здесь закрываться нельзя», — подчеркнул глава кабмина.

Мишустин уверен, что в некоторых недружественных России странах также сохраняется деловой интерес к сотрудничеству. По его мнению, каждый случай необходимо рассматривать отдельно.

«Да и среди недружественных стран, если вдруг кто-то захочет — ну есть разные люди, есть принципиально люди, которые готовы из страны недружественной работать с Россией», — отметил премьер.

До этого стало известно, что в специальных административных районах в Калининградской области и на острове Русский зарегистрировано около 400 компаний, как сообщил премьер-министр Мишустин. При этом власти не планируют запрещать российским компаниям работать за границей, но намерены обеспечить конкурентные условия для бизнеса внутри страны.

Ранее Мишустин заявил об успешной динамике российского ВВП.

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