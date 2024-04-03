Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число российских миллиардеров в списке Forbes побило рекорд

Число российских миллиардеров в списке Forbes выросло до рекорда в 125 человек

close
100%
Shutterstock

Количество российских миллиардеров в последнем списке Forbes достигло исторического рекорда — 125 человек. За прошедший год их число увеличилось на 15, сообщается на официальном сайте издания.

Впервые самым богатым представителем России в списке оказался Вагит Алекперов, совладелец компании «Лукойл», чье состояние оценили в 28,6 миллиарда долларов в сравнении с 20,5 миллиарда долларов годом ранее. Повышение стоимости его активов объясняется почти удвоенным ростом цен на акции «Лукойла» на Московской бирже (с 4 до 7,5 тысячи рублей), а также выплатой компанией дивидендов.

Отмечается, что самым частым лидером российского списка миллиардеров был Владимир Лисин (четыре раза), а в прошлом году его заменил Андрей Мельниченко. Общее состояние всех российских участников списка выросло на 14 процентов за год, достигнув отметки в 576,8 миллиарда долларов, что ниже пика 2021 года в 606,2 миллиарда долларов.

Топ-3 лидеров международного рейтинга Forbes включает французского миллиардера Бернара Арно, владельца группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) с состоянием в 233 миллиарда долларов, главу Tesla и SpaceX Илона Маска с 195 миллиардами долларов и основателя Amazon Джеффа Безоса с состоянием в 194 миллиарда долларов.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами