Число российских миллиардеров в списке Forbes побило рекорд

Количество российских миллиардеров в последнем списке Forbes достигло исторического рекорда — 125 человек. За прошедший год их число увеличилось на 15, сообщается на официальном сайте издания.

Впервые самым богатым представителем России в списке оказался Вагит Алекперов, совладелец компании «Лукойл», чье состояние оценили в 28,6 миллиарда долларов в сравнении с 20,5 миллиарда долларов годом ранее. Повышение стоимости его активов объясняется почти удвоенным ростом цен на акции «Лукойла» на Московской бирже (с 4 до 7,5 тысячи рублей), а также выплатой компанией дивидендов.

Отмечается, что самым частым лидером российского списка миллиардеров был Владимир Лисин (четыре раза), а в прошлом году его заменил Андрей Мельниченко. Общее состояние всех российских участников списка выросло на 14 процентов за год, достигнув отметки в 576,8 миллиарда долларов, что ниже пика 2021 года в 606,2 миллиарда долларов.

Топ-3 лидеров международного рейтинга Forbes включает французского миллиардера Бернара Арно, владельца группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) с состоянием в 233 миллиарда долларов, главу Tesla и SpaceX Илона Маска с 195 миллиардами долларов и основателя Amazon Джеффа Безоса с состоянием в 194 миллиарда долларов.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.