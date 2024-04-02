Красноярский край расширяет экспорт в Монголию

В Красноярском крае планируют поставлять семенной картофель в Монголию на фоне того, что местные фермеры столкнулись с фитофторозом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

«Красноярский край планирует поставлять в Монголию семенной картофель. Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Центрального аймака Монголии Нэргуйн Гантулга и министр сельского хозяйства Красноярского края Илья Васильев обсудили направления сотрудничества в агропромышленном комплексе», — заявили в министерстве.

Фитофтороз существенно нарушил посевные планы местных аграриев, из-за чего в Центральном аймаке необходимо обновить 25 тыс. тонн семенного материала, что от монгольских производителей потребует до 5 лет труда.

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