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Стало известно, как изменился торговый оборот России с БРИКС за пять лет

Объем торговли России со странами БРИКС за пять лет вырос в 2,4 раза

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Alet Pretorius/Pool/Reuters

Торговый оборот России с партнерами по БРИКС по итогам 2023 года составил рекордные $294 млрд. Показатель в 2,4 раза превышает значения 2019–2020 годов, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, председатель Делового совета БРИКС в 2024 году Сергей Катырин. Его слова приводит ТАСС.

Сегодня на долю стран объединения приходится 41,4% всего объема российской внешней торговли, отметил Катырин. Одним из самых быстрорастущих является аграрный сектор. За последние пять лет РФ нарастила экспорт зерновых на рынки БРИКС в 2,6 раза, до $9 млрд.

Среди актуальных вопросов сотрудничества в рамках БРИКС Катырин выделил логистику и взаиморасчеты. Большие перспективы представляют цифровые валюты, уверен глава ТПП.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов выступил против использования криптовалют внутри страны.

Ранее Россия обогнала большинство стран G7 по темпам роста ВВП.

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