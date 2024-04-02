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Индия в 2024 году начнет производство средств гигиены на Сахалине

ТАСС: Индия в 2024 году запустит производство средств личной гигиены на Сахалине

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Depositphotos

Индийская компания «Пи эс кей байотэк прайвэт лимитэд» и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали договор, по которому в Южно-Сахалинске в 2024 году будет запущено производство подгузников и медицинских расходников. Об этом сообщает ТАСС.

«Первое производство в Южно-Сахалинске планируется запустить уже в ноябре 2024 года. Выпускать на нем будут подгузники, средства личной гигиены и другие медицинские расходники», – отметили в правительстве региона. Там добавили, что запуск производства снизит зависимость региона от ввоза средств реабилитации и сократит сроки их предоставления нуждающимся.

По информации сахалинских властей, подписание соглашения стало продолжением сотрудничества, которое началось в ходе рабочей поездки главы региона и сахалинской делегации в Нью-Дели в 2023 году.

Отмечается, что стороны договорились о налаживании диалога между фармкомпаниями Индии и Сахалина.

До этого сообщалось, что лекарственные препараты, произведенные в европейских фармацевтических компаниях, в России удалось заменить аналогами из Индии.

Ранее Кулеба предрек окончание дружбы России и Индии.

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