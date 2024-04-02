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В МТС запустили программу для дачников к новому сезону

Россиянам предложили планшеты с бесплатной связью к дачному сезону

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Global Look Press

В МТС запустили новую программу к началу дачного сезона, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы. Так, клиенты смогут на три месяца бесплатно получить тариф МТС Больше при покупке планшетов или Wi-Fi роутера.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов подчеркнул, что на сегодняшний день планшеты стали очень популярными из-за их увеличивающейся функциональности. По его словам, они стали приближаться по характеристикам к ноутбукам, что делает их подходящими для учебы и рабочих задач.

«Учитывая это, мы запустили новую программу к началу дачного сезона, чтобы наши покупатели могли, не думая о состоянии баланса на счете пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС», — сказал он.

Как уточнили в компании, в этой программе участвуют более трехсот планшетов от двенадцати брендов, а также модель Wi-Fi роутера TP-Link TL-MR100 4G LTE.

В МТС напомнили, что по итогам 2023 года продажи планшетов в России выросли впервые за три года. Так, с января по декабрь в стране было продано 2,4 млн устройств на общую сумму в 49,8 млрд рублей, что больше по сравнению с предыдущим годом на 32% в штуках и на 30% в деньгах.

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