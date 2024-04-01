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Молдавия получила первую партию СПГ из США

Молдавия начала импорт газа из США для диверсификации поставок

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Aurel Obreja/AP

Правительство Молдавии активизирует закупку сжиженного природного газа для снижения зависимости от российских поставок. По словам министра энергетики Виктора Парликова, уже в начале апреля страна получит партию СПГ объемом 2,6 млн кубометров от американского производителя, передает «Интерфакс».

Газ доставлен на терминал Александруполис в Греции на судне и далее транспортировался по газопроводам в Молдавию. Как уточнил и.о. директора «Энергокома» Виктор Бынзарь, речь идет о тестовой закупке у греческого DEPA. По словам топ-менеджера, цена этого СПГ признана конкурентоспособной.

Официальный Кишинев стремится снизить зависимость от российского монополиста «Газпром», поставки которого в последние месяцы сократились до 5,7 млн кубометров в сутки. Этого объема недостаточно для покрытия потребностей страны в холодный период.

В ноябре «Энергоком» и DEPA подписали соглашение об активизации сотрудничества в поставках СПГ. Греческая компания стала первым поставщиком сжиженного газа для Молдавии, что позволяет расширить источники импорта в условиях окончания транзитного контракта через Украину в 2024 году.

До этого стало известно, что поставщики нефти из США вытесняют ОПЕК+ на мировых рынках.

Ранее Евросоюз столкнулся с падением экспорта газа.

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