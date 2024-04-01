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Поставщики нефти из США вытесняют ОПЕК+ на мировых рынках

Bloomberg: рост экспорта нефти из США связан с санкциями против РФ и Венесуэлы

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Gregory Bull/AP

Крупные игроки переключаются на американскую сырую нефть, поскольку США стали крупнейшим в мире экспортером сырой нефти после начала украинского конфликта. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что экспорт нефти из США установил пять новых месячных рекордов с тех пор, как западные страны начали вводить санкции против России в 2022 году. И с продлением торговых ограничений против Венесуэлы в апреле американские поставки начинают вытеснять нефть из стран, находящихся под санкциями, в Индии — одном из крупнейших покупателей незаконной нефти.

Этот сдвиг, по данным издания, подчеркивает, насколько санкции помогли американской сырой нефти захватить долю рынка по всему миру. Хотя американская нефть давно была основной гибкой нефтью в мире, нарушение энергетических потоков после вторжения России в Украину создало новый спрос на американские баррели. Поставки в Европу и Азию резко возросли, превратив США в одного из крупнейших мировых экспортеров.

Рекордное производство в США, которое растет на фоне сокращения поставок ОПЕК и ее союзниками, также помогло американским производителям завоевать более прочные позиции на зарубежных рынках, отмечает агентство.

Физические цены на нефть отражают это — цена на нефть WTI в Хьюстоне торгуется близко к максимальным уровням с октября, а цена на эталонную сернистую нефть Mars также находится недалеко от них.

До этого стало известно, как сократилась зависимость РФ от экспорта.

Ранее экономист назвал условия создания единой валюты БРИКС.

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