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«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы на Дальний Восток летом

«Аэрофлот» и «Россия» увеличат число рейсов на Дальний Восток в мае и летом

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Группа «Аэрофлот» увеличит частоту полетов в города Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Москвы на пиковые периоды летнего расписания. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

С июня по август «Аэрофлот» и дочерняя авиакомпания «Россия» будут выполнять совокупно до 146 еженедельных рейсов в города Дальнего Востока. Это на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года, уточнили в группе компаний «Аэрофлот».

Еженедельная частота полетов в города ДФО из Москвы возрастет. Так, с нынешних 18 рейсов из Москвы во Владивосток перевозчики увеличат количество рейсов до 27 на период майских праздников и до 42 рейсов летом. Еженедельная частота полетов из столицы в Хабаровск с нынешних 15 рейсов вырастет до 20 рейсов на майские праздники и до 29 рейсов в летние месяцы.

Также увеличится число рейсов в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Якутск, Благовещенск и Анадырь.

Помимо прямых рейсов на Дальний Восток из Москвы, в летнем расписании группа «Аэрофлот» предлагает стыковочные перелеты через хаб в Красноярске во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Магадан, Якутск, Читу, Мирный и Нерюнгри.

В группе компаний объяснили, что расширение программы полетов направлено на удовлетворение традиционно высокого спроса на дальневосточные перевозки в период майских праздников, летних отпусков и школьных каникул.

В группе компаний напомнили о действующей программе субсидируемых государством перевозок для жителей Дальнего Востока и льготных категорий россиян.

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