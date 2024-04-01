В России заметили признаки стагнации производства

Всплеск объемов выпуска в феврале 2024-го, согласно экспертам, вызван календарным эффектом високосного месяца и не меняет общей картины стагнации в промышленности. Причинами сдержанных темпов роста называют предельно высокую загрузку мощностей и дефицит кадров на фоне рекордно низкой безработицы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую записку Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

«Локомотив сейчас – металлургия и машиностроение», – отмечают эксперты, полагая, что «в большинстве отраслей стагнация уже наступила или вот-вот грянет».

«В большей части основных видов деятельности переход к стагнации либо уже произошел, либо все сильнее просматривается», – констатируют аналитики ЦМАКП.

Согласно их оценкам, независимо формирующимся в разных организациях, с середины 2023 года отмечается околостагнационная динамика в промышленности – на высоком уровне, но без существенного роста.

«Локомотив – обрабатывающие отрасли, внутри них – производство металлургическое и готовых металлических изделий», – соглашаются авторы Telegram-канала «Твердые цифры».

Однако значительная часть направленных на внутренний спрос секторов топчется на месте, убеждены в Райффайзенбанке.

Итоги февраля аналитики объясняют единодушно: рост выпуска на 2,6% к январю, по данным Росстата, в основном вызван календарным фактором «лишнего» високосного дня (ЦМАКП оценил рост с учётом календаря в 4,1%). В Минэкономики, впрочем, с такими оценками не согласны, зафиксировав подъем сразу на 1,3% после корректировки на сезон.

Но даже ведомственная методика свидетельствует, что по сравнению с докризисным уровнем 2021 года прироста немного: в феврале – 6,3% после 1,6% в январе.

«Однако происходит это главным образом благодаря сверхвысокому спросу со стороны ОПК, ускорением гособоронзаказа», – указывают источники издания в финансово-экономическом блоке правительства.

В качестве других драйверов роста в Минэкономики называют металлургию, производство машин, оборудования, автомобилей и электроники. Но эксперты считают, что эти отрасли успешны за счет роста бюджетных расходов в первые месяцы года.

«Значительная часть других, ориентированных на потребрынок, топчется на месте», – резюмируют в Райффайзенбанке.

Ограничивающими факторами роста промпроизводства остаются дефицит рабочей силы и исчерпание свободных мощностей, констатируют эксперты. Судя по опросам, загруженность производств достигла рекордных максимумов, а безработица упала до минимальных значений. В перспективе негативно повлияет и ожидаемое сокращение нефтедобычи.

По прогнозу ЦМАКП, с учетом повышавшейся в 2023 году базы при сохранении стагнации март-апрель могут завершиться ростом промпроизводства на 2,2–2,6% в годовом выражении. Консенсус-прогноз от экспертов предполагает подъем на 1,8–1,9% по итогам года – при официальном прогнозе Минэкономики в 2,6%.

До этого эксперты предсказали повторение Китаем японского падения экономики в начале 1990-х годов.

Ранее эксперты зафиксировали негативный вклад человеческого капитала в ВВП РФ.