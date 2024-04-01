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Кабмин рассмотрит вопрос льготной ипотеки для работников ОПК

Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос льготной ипотеки для работников ОПК

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об условиях льготной ипотеки для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на территориях с дефицитом трудовых ресурсов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — 27 апреля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

16 февраля правительство РФ продлило государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Изначально периодом реализации данной программы считались 2016-2027 годы. Однако, по решению кабинета министров, срок ее выполнения был увеличен до 2034 года.

До этого российский президент заявил, что не сомневается в способности профильных специалистов в полном объеме выполнить государственный оборонный заказ на 2024 год. Как отметил глава государства, в текущем году объемы закупок были существенно увеличены.

В ноябре 2023 года Путин поручил российскому правительству доложить о распространении действия программы «Дальневосточной ипотеки» на работников ОПК.

До этого депутат Госдумы Василий Власов заявлял, что работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющие стаж от 15 лет, должны иметь право на налоговые льготы.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на аренду жилья в 2024 году.

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