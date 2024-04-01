Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, насколько разбогатели самые богатые россияне с начала года

Bloomberg: с начала 2024 года богатейшие бизнесмены РФ заработали $18,3 млрд

close
100%
Osman Orsal/Reuters

Суммарное состояние богатейших российских бизнесменов за первые три месяца 2024 года увеличилось на $18,293 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всего прибавил сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко — $5,29 млрд, его капитал достиг $24,1 млрд.

Наибольшие потери понес основатель USM Holdings Алишер Усманов, чье состояние сократилось на $2,8 млрд, до $18,3 млрд. В топ-10 богатейших россиян по версии BBI также вошли совладелец «Норникеля» Владимир Потанин ($31,8 млрд), бенефициар НЛМК Владимир Лисин ($26,9 млрд), совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($26,7 млрд) и другие миллиардеры.

По данным китайского рейтинга Hurun, в 2023 году в России прибавилось шесть долларовых миллиардеров. Страна сохранила 7-е место в мире с 76 миллиардерами. Отмечается растущая тенденция «миграции миллиардеров» из России в США, Британию, Швейцарию и Сингапур.

До этого стало известно, что Илон Маск снова стал богатейшим человеком планеты.

Ранее Трамп похвастался своими финансовыми успехами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами