Стало известно, насколько разбогатели самые богатые россияне с начала года

Суммарное состояние богатейших российских бизнесменов за первые три месяца 2024 года увеличилось на $18,293 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всего прибавил сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко — $5,29 млрд, его капитал достиг $24,1 млрд.

Наибольшие потери понес основатель USM Holdings Алишер Усманов, чье состояние сократилось на $2,8 млрд, до $18,3 млрд. В топ-10 богатейших россиян по версии BBI также вошли совладелец «Норникеля» Владимир Потанин ($31,8 млрд), бенефициар НЛМК Владимир Лисин ($26,9 млрд), совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($26,7 млрд) и другие миллиардеры.

По данным китайского рейтинга Hurun, в 2023 году в России прибавилось шесть долларовых миллиардеров. Страна сохранила 7-е место в мире с 76 миллиардерами. Отмечается растущая тенденция «миграции миллиардеров» из России в США, Британию, Швейцарию и Сингапур.

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