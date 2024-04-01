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В Госдуме предложили высчитывать среднедушевой доход семьи без учета налогов

В ЛДПР предложили высчитывать среднедушевой доход семьи без учета налогов

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Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили при расчете среднедушевого дохода семьи учитывать доходы за вычетом налогов. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, направленном на заключение в правительство РФ, сообщает ТАСС.

Парламентарии напомнили в своем документе, что в настоящее время при расчете среднедушевого дохода доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего человека учитываются до вычета налогов.

«Вместе с тем доходами, которыми семья фактически может распоряжаться для совершения расходов на жизнеобеспечение себя и своих детей, создания и поддержания условий проживания, являются денежные средства, полученные лицом после уплаты всех налогов», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа обратили внимание, что сумма среднедушевого дохода является критерием признания семьи и одиноко проживающих людей малоимущими. По этой причине справедливо и целесообразно принимать в расчет только сумму доходов, которую граждане имеют реальную возможность распределить на свои нужды, считают депутаты.

«На практике складывается ситуация, что люди, не имеющие возможности на удовлетворение базовых потребностей, находящиеся в сложной жизненной ситуации, нуждающиеся в поддержке, на «бумаге» относятся к людям с достаточными доходами и не имеют права на государственную помощь», — говорится в пояснительной записке.

В ней отмечается, что это создает предмет социальной напряженности в обществе, а также не соответствует целям социальной политики государства.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетные семьи в России смогут экономить 1300 рублей в месяц за счет увеличения налогового вычета в два раза.

Ранее Путин поручил кабмину уделить особое внимание поддержке семей.

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