Самозанятые стали чаще брать микрозаймы

В январе-феврале 2024 года доля самозанятых среди клиентов микрофинансовых организаций достигла 14%, что стало максимумом за последние три года. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть у «Газеты.Ru»).

В начале прошлого года доля самозанятых, обратившихся за микрозаймом, была 12,5%, в 2022 году — 11,5%, а в 2021-м — 9%.

При этом доля наемных работников, которые являются основными заемщиками микрофинансовых организаций, за три года упала с 72,7% до 65,5%. За последний год она снизилась на 2,5 процентных пункта.

«Увеличение доли тех, кто работает на себя, среди заемщиков МФО связано в первую очередь с ростом числа самих самозанятых. По данным ФНС, к концу 2023 года в России насчитывалось 9 млн таких людей, а их совокупный заработок превысил 2,9 трлн руб. То есть это экономически активные граждане, которым к тому же часто требуются деньги на развитие своего дела или покрытие кассового разрыва в период между заказами», — отметили аналитики Webbankir.

Средняя сумма микрозайма для самозанятых при первом обращении в МФО составляет 5,5 тыс. руб. Это меньше, чем в целом по базе клиентов. Например, средняя сумма займа для пенсионеров и военнослужащих оценивается в 6,1 тыс. руб., для наемных работников — 6,6 тыс. руб., а больше всего — для индивидуальных предпринимателей, 7,3 тыс. руб.

Самозанятые отличаются такой же финансовой дисциплиной, как наемные работники и военнослужащие, и превосходят иные категории заемщиков. Как правило, они допускают просрочку в 2-4% случаев реже, чем студенты, индивидуальные предприниматели и пенсионеры.

Компания провела исследование в марте 2024 года на основе более 500 тыс. займов «до зарплаты», выданных по всей России в течение последних трех лет.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что россияне перестали обращать внимание на ставки по микрозаймам.