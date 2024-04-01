В ЦБ объяснили, как мошенники обманывают россиян в онлайн-играх

Мошенники все чаще предлагают россиянам «выгодно вложить деньги» и заработать 100-200% или даже 500% за пару часов. Один из таких приемов аферистов — экономическая онлайн-игра. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Римма Стрелкова.

«Мошенники предлагают россиянам всего лишь купить некий виртуальный предмет или персонажа в экономической онлайн-игре и сразу начать получать доход. В таких играх часто предлагают заработать на реферальной программе – приведи друга, получи дополнительный доход», — пояснила Стрелкова.

Но при попытке вывести деньги человека попросят сначала оплатить налог на доход, потом перечислить комиссию менеджеру, затем — процент самой игре, отметила эксперт. В конечном итоге до выплат так и не дойдет, заключила представитель ЦБ. То есть человек потеряет все деньги — и потраченные на покупку, и заработанные.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, Стрелкова рекомендовала насторожиться, если в онлайн-игре отсутствует соревновательный элемент, а основной упор делается на гарантированный заработок от покупки виртуальных персонажей, мерча или игровой недвижимости.

Банк России блокирует такие проекты, а также «рейтинговые» сайты, которые активно продвигают таких мошенников, напомнила эксперт.

По данным ЦБ РФ, в 2023 году мошенники украли у россиян 15,8 млрд руб.

Ранее в России предрекли снижение краж денег с банковских счетов из-за нового закона.