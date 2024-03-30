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Стало известно, сколько футбольные клубы РФ выплатили агентам за трансферы в 2023 году

«Зенит» стал лидером в России по выплатам агентам за трансферы футболистов

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ФК «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) выпустил отчет по выплатам российских клубов агентских вознаграждений в 2023 году. Поскольку данные предоставляются в трех валютах (рубли, доллары и евро), «Газета.Ru» перевела суммы по курсам валют на 30 марта 2024 года.

Лидером по выплатам агентам стал «Зенит». Траты футбольного клуба из Санкт-Петербурга за период составили 930,75 млн рублей. На втором месте расположился московский клуб «Динамо» с 865 млн рублей. Тройку по тратам на услуги агентов замыкает ЦСКА с 674 млн рублей.

Следом идет ЦСКА, который по итогам прошлого года потратил 674 млн рублей. В топ-5 также вошел ФК «Локомотив» с 242 млн рублей.

Когда и на какие трансферы были потрачены эти деньги в РФС не раскрыли.

До этого российская спортсменка Евгения Медведева рассказала, на чем зарабатывает помимо фигурного катания. Девушка призналась, что дополнительный доход ей приносит собственное YouTube-шоу.

Ранее в России появился еще один долларовый миллиардер.

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