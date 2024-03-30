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Несколько рейсов Southwind Минск-Стамбул были отменены

Рейсы Southwind Минск-Стамбул отменяются и задерживаются

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Павел Львов/РИА Новости

В национальном аэропорту »Минск» наблюдается отмена и задержка рейсов авиакомпании Southwind Airlines по маршруту Минск — Стамбул. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные информационного табло.

Согласно данным о прилетах и вылетах на сайте национального аэропорта, были отменены ночной рейс Southwind из Минска в Стамбул, а также рейс из Стамбула в Минск.

Кроме этого, запланированный на 30 марта вылет в Стамбул задерживается почти на четыре часа. При этом продолжается регистрация на рейс.

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для турецкой авиакомпании Southwind, ее посчитали связанной с Россией. После этого в Шарм-эш-Шейхе задержали рейс Air Cairo с российскими туристами — они смогли покинуть Египет только через 11 часов. По предположению источника АТОР, перевозчика могли признать аффилированным с Southwind.

Ранее самолет вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска из-за разгерметизации.

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