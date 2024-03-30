В России подскочили цены на посуточную аренду студий

Стоимость посуточной аренды студий в России за последний год в среднем выросла на 16%, до 2,2 тыс. рублей за ночь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Авито Недвижимость».

Сильнее всего цены подскочили в Кировской области — в 1,5 раза за 12 месяцев. Тем не менее этот регион остается в лидерах по доступности цен. Снять студию на одну ночь в Кировской области сейчас можно в среднем за 1,5 тыс. рублей.

Дороже всего аренда обойдется в Московской области (2,9 тыс. рублей), Калининградской области и Дагестане (2,5 тыс. рублей).

Студии являются самым быстрорастущим форматом жилья в сегменте краткосрочной аренды с точки зрения предложения, отметил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. Дело в том, что россияне часто покупают студии под сдачу в качестве инвестиции, поскольку такое жилье не требует больших вложений, пояснил он.

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