Россиянам назвали средний размер пенсии после повышения в апреле

Средний размер социальной пенсии в России достигнет 13,5 тыс. руб. Сумму называет в своем Telegram-канале Социальный фонд, уточняя, что индексация будет автоматической.

Отмечается, что пенсии будут проиндексированы на 7,5%.

«Социальная пенсия детям с инвалидностью в среднем составит почти 20 тыс. руб, социальная пенсия взрослым людям с инвалидностью первой группы — 20,1 тыс. руб», — говорится в публикации.

Социальные пенсии не зависят от трудового стажа и пенсионного коэффициента. Такой тип пенсии назначается гражданам, которые не имеют возможности обеспечивать себя самостоятельно или получать страховую пенсию.

До этого политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков заявлял, что социальная политика президента России Владимира Путина направлена на создание достойных условий для жизни и развития всех российских граждан.

Ранее в Госдуме рассказали, как самозанятым увеличить будущую пенсию.