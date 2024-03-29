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Стало известно, сколько Россия заработала на туризме в 2023 году

Силуанов: прибыль туриндустрии в 2023 году составила почти 280 млрд рублей

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Доходы российской туриндустрии по итогам 2023 года в несколько раз превысили показатели доковидного 2019-го, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его цитирует «Интерфакс».

«Туристическая отрасль очень стала инвестиционно емкой и рентабельной. За прошлый год прибыль составила почти 280 миллиардов рублей. Это примерно в 2-3 раза больше, чем в 2019 году», — отметил глава Минфина.

В течение шести лет ведомство намерено выделить 403 млрд рублей на создание инфраструктуры туризма в регионах, добавил Силуанов. Ресурсы на развитие отрасли есть, резюмировал министр.

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