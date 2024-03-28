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Генпрокуратура потребовала изъять «Кубань-Вино» в собственность государства

Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства группу компаний «Ариант»

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Генпрокуратура РФ увеличила сумму по иску о взыскании неосновательного обогащения с экс-владельцев промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК). Надзорное ведомство включило в число соответчиков по нему владельцев одного из крупнейших производителей вина в РФ — группы компаний «Ариант», сообщает «Интерфакс».

Уточняется. что Генпрокуратура РФ увеличила сумму по иску с 25,83 млрд до 105 млрд рублей. По данным пресс-службы арбитражного суда Челябинской области, в четверг, 28 марта, от надзорного ведомства поступило заявление об уточнении размера исковых требований. Средства потребовали взыскать с Юрия, Людмилы и Михаила Антиповых, АО «Компания Эталон», а также ООО «Группа компаний Ариант» — Людмилы и Александра Аристовых и Елены и Александра Кретов.

Надзорное ведомство просит изъять в пользу РФ принадлежащие ООО «Группа компаний Ариант» 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная» и другие фирмы.

До этого основатели ЧЭМК Антиповы оспорили решение суда о передаче государству акций заводов группы.

В начале марта издание РБК сообщало, что активы Челябинского электрометаллургического комбината, принадлежавшие миллиардеру Антипову, могут передать госкорпорации «Ростех». Госкорпорация может оставить себе 25% акций, остальные 75% будут проданы частному инвестору, сообщает источник.

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