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В России на туризм выделят сотни миллиардов рублей

Путин анонсировал выделение не менее 403 млрд рублей на нацпроект по туризму

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Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

На реализацию национального проекта по развитию туристической отрасли в 2025-2030 годах будет выделено не менее 403 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов, передает РИА Новости.

«Предметные целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены именно в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025-2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей», — сказал Путин.

Президент подчеркнул необходимость разработки специального нацпроекта для системного развития внутреннего и въездного туризма как самостоятельной отрасли экономики.

До этого стало известно, что российский туризм за рубежом будет продвигаться под общим брендом Discover Russia. Директор Никита Кондратьев планирует удвоить количество иностранных гостей за 6 лет, сосредотачиваясь на удобном въезде, комфортном пребывании и маркетинге. Готовятся безвизовые режимы с несколькими странами, в том числе с Индией и регионами Азии.

Ранее ЦБ оценил темпы роста цен в России.

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