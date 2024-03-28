Резиденцию Генри Форда в Джорджии выставили на продажу

Бывшее поместье Генри Форда в штате Джорджия выставили на продажу. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

По данным издания, особняк предпринимателя оценили в $4,5 млн. Он был построен в Ричмонд-Хилл больше полувека назад и больше 10 лет являлся зимней резиденцией Форда. Сейчас здание реставрируется, однако доступно для покупки.

Площадь усадьбы составляет 390 квадратных метров. При этом только крыльцо занимает больше 180 «квадратов». В доме расположены четыре спальни и шесть ванных комнат. В нем также есть просторный офис, кухня и буфет. На верхнем крыльце оборудован бар, а из окон открывается вид на пышную зелень и озеро Клара. К особняку пристроен гараж, рассчитанный на четыре машины.

До этого издание The Real Deal писало, что основатель соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и глава корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг тайно продал свое роскошное поместье в Вудсайде. В декабре 2023 года издание Wired сообщало, что предприниматель ведет строительство комплекса зданий с бункерами на Гавайях.

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