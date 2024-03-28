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Ряду россиян повысят пенсии с 1 апреля

Аналитик Ляшок рассказал, что некоторым гражданам увеличат пенсии на 7,5%

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Павел Лисицын/РИА Новости

С 1 апреля текущего года в России произойдет индексация на 7,5% социальных пенсий по старости, инвалидности, пенсий по случаю потери кормильца и для детей, чьи родители неизвестны. Об этом заявил РИА Новости поделился старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин также подчеркнул необходимость своевременных выплат зарплат и пенсий.

Аналитик отметил, что количество получателей социальных пенсий в настоящее время относительно невелико — около 3,4 миллиона человек, и размер пенсии зафиксирован. Около 38 миллионов человек в России получают страховую пенсию, которая была увеличена на те же 7,5% еще в январе.

Кроме того, в апреле также будут проиндексированы пенсии военных по призыву и добровольцев, ставших инвалидами на службе, а также граждан, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, и другие категории пенсий.

До этого певица Лолита Милявская призналась, что не смогла бы прожить на одну лишь пенсию, учитывая налоги.

Ранее россиянам рассказали, к каким последствиям могут привести ошибки в документах.

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