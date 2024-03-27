Стало известно, сколько долгов по бюджетным кредитам могут списать регионам

Порядка 1,6 млн рублей бюджетных кредитов российским регионам попадут под реструктуризацию и могут быть списаны, следует из сообщения на сайте Минфина РФ.

Списать задолженность можно при условии реинвестирования высвобожденных средств в модернизацию инфраструктуры в сфере ЖКХ, в расселение аварийного жилищного фонда, а также в новые инвестпроекты, подчеркивается в пресс-релизе.

«Сейчас будет идти активная фаза реализации инвестиционных проектов. Ожидаем положительные, в том числе экономические, эффекты по всем базовым направлениям», — отметил первый замминистра финансов Леонид Горнин.

В послании Федеральному собранию от 29 февраля президент РФ Владимир Путин призвал направлять субъектам страны возвращаемые ими средства по кредитам, а также списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам.

Ранее ЦБ объяснил, что делать пострадавшим в теракте при проблемах со списанием долгов.