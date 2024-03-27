Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько долгов по бюджетным кредитам могут списать регионам

Российским регионам могут списать 1,6 трлн рублей задолженности по кредитам

close
100%
Depositphotos

Порядка 1,6 млн рублей бюджетных кредитов российским регионам попадут под реструктуризацию и могут быть списаны, следует из сообщения на сайте Минфина РФ.

Списать задолженность можно при условии реинвестирования высвобожденных средств в модернизацию инфраструктуры в сфере ЖКХ, в расселение аварийного жилищного фонда, а также в новые инвестпроекты, подчеркивается в пресс-релизе.

«Сейчас будет идти активная фаза реализации инвестиционных проектов. Ожидаем положительные, в том числе экономические, эффекты по всем базовым направлениям», — отметил первый замминистра финансов Леонид Горнин.

В послании Федеральному собранию от 29 февраля президент РФ Владимир Путин призвал направлять субъектам страны возвращаемые ими средства по кредитам, а также списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам.

Ранее ЦБ объяснил, что делать пострадавшим в теракте при проблемах со списанием долгов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами