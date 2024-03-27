Си Цзиньпин встретился с руководителями компаний США

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с группой американских бизнес-лидеров. Об этом пишет агентство Bloomberg.

На встрече присутствовали главы Blackstone Стивен Шварцман, Qualcomm Кристиано Амон и FedEx Радж Субраманиам. Мероприятие длилось более 1,5 часа в открытом и откровенном духе, сообщил информированный источник.

Си заверил, что не видит необходимости в разделении, или «развязке», между Вашингтоном и Пекином. Напротив, он хочет, чтобы американские компании продолжали инвестировать в китайскую экономику.

»Китай и США должны искать общие точки соприкосновения по важным вопросам, оставляя в стороне разногласия по второстепенным», — приводит слова Си CCTV .

Он добавил, что надеется на больше обменов между народами двух стран.

При этом китайский лидер признал наличие некоторых проблем в национальной экономике, но подчеркнул: «Мы можем с ними справиться, а экономика КНР еще не достигла пика». Как отметил собеседник, председатель КНР говорил об избежании ловушки Фукидида — неизбежного конфликта между растущей и ведущей державами.

«США и Китай должны сбалансировать конкуренцию с тем, что выживание каждой из стран требует также сотрудничества», — пояснил участник встречи Грэм Эллисон.

До этого Си Цзиньпин высказался о характере отношений Китая и США.

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