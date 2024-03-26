В РАНХиГС оценили влияние ужесточения прогрессии НДФЛ на экономику РФ

Введение более жесткой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц позволит перераспределить средства от богатых к бедным слоям населения и уменьшить неравенство, однако может негативно отразиться на потреблении домохозяйств и совокупном ВВП России. Таков основной вывод исследования, проведенного экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

В статье для «Финансового журнала» НИФИ Минфина исследователи Елизавета Мартьянова и Андрей Полбин смоделировали различные варианты налоговой реформы и оценили их последствия для макроэкономических показателей с помощью модели общего равновесия. Базовым состоянием для сравнения стали налоговые условия 2019-2020 годов с единой ставкой НДФЛ 13%.

Согласно расчетам, сценарии с повышением собираемости подоходного налога (ставки НДФЛ 20-25% для доходов свыше 30, 50 или 70 тыс. руб. в месяц при сохранении 13% для низких зарплат) ведут к долгосрочному снижению ВВП на 0,3-1,3% в год по сравнению с базовым вариантом. Причина — ослабление стимулов к труду у высокооплачиваемых работников ввиду роста налоговой нагрузки.

Даже в случаях, если введение прогрессии НДФЛ не сопровождается увеличением бюджетных доходов (за счет одновременного понижения ставок для низких зарплат), негативный эффект на ВВП составит 0,2-0,6% в год из-за разнонаправленных изменений трудовой мотивации для разных групп населения.

При этом, по мнению ученых, результаты моделирования чувствительны к ряду допущений, в частности, к степени эластичности предложения труда. Если снижение налоговых ставок не будет компенсировано ростом рабочего времени, падение ВВП может оказаться менее значительным.

Помимо прямого влияния на производство, введение прогрессии НДФЛ способно повысить уровень доверия в обществе, снизив неравенство и издержки контроля, отмечают эксперты. Состоятельные граждане будут меньше ориентированы на потребление роскоши и импорта.

По оценкам ФНС, повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% для доходов свыше 5 млн руб. в год, введенное с 2021 года, затронуло около 1% работающего населения. В феврале 2024 года президент Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшей модернизации фискальной системы в сторону более справедливого распределения налогового бремени.

До этого ФНС сообщило, что ждет резкого роста сборов от повышенного НДФЛ для богатых.

Ранее Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения.