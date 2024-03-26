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Росатом зафиксировал пятикратный рост цен на уран за год

Росатом: за год уран подорожал в 3-5 раз

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

За год цены на природный уран подскочили в 3-5 раз, заявил на форуме «Атомэкспо-2024» первый заместитель гендиректора, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, спотовые котировки превысили отметку в $100 за фунт природного урана, а также достигли «$150-160 за единицу разделения обогащенного урана».

«Это все рост в три-четыре-пять раз от тех цифр, которые были до этого», — отметил Комаров.

Он объяснил положительную динамику цен несколькими причинами. Во-первых, в мире продолжается активное развитие атомной энергетики, что из года в год способствует удорожанию урановых продуктов. Во-вторых, цены растут на фоне слухов и спекуляций о том, что конкуренты могут выдавить Росатом с рынка или российская корпорация сама «куда-то уйдет».

Комаров напомнил, что Россия занимает 40% мирового рынка обогащенного урана.

До этого министерство энергетики США объявило тендер на поставки обогащенного урана для ядерных реакторов нового поколения с целью сокращения зависимости от российского ядерного топлива.

Ранее в США приняли законопроект о запрете импорта урана из России.

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