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В России до 2037 года построят более 1700 гражданских судов

Мишустин: Россия построит более 1,7 тысячи гражданских судов до 2037 года

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Пресс-служба Росморпорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что до 2037 года в России планируется построить более 1,7 тыс. морских и речных судов гражданского сегмента. Об этом сообщает РИА Новости.

«В перспективном плане до 2037 года предусмотрено строительство свыше 1700 единиц в гражданском сегменте», — сказал председатель правительства в рамках сессии по стратегии развития Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

По его словам, в прошлом году в стране было построено более 100 единиц судовой техники, в том числе два танкера типа «Афрамакс» и паром »Александр Деев». Также в 2023 году была возведена морская платформа с хранилищем сжиженного природного газа, предназначенная для проекта «Арктик СПГ 2».

Премьер добавил, что на текущий момент портфель заказов судостроительной отрасли составляет более 300 морских и речных судов.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время российская судостроительная отрасль переживает подъем и постепенно выходит на ритмичное серийное производство военных кораблей.

Ранее консалтинговая компания SBS Consulting пришла к выводу, что для модернизации российской судостроительной отрасли требуется 1,959 трлн рублей до 2035 года. Средства необходимы для создания крупнотоннажного грузового флота — морских танкеров и сухогрузов для вывоза российского сырья на экспорт.

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