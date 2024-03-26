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В России растут объемы предоставляемых платных медуслуг

«Ъ»: объем продаж платных медуслуг в РФ вырос на 34% за год

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Павел Лисицын/РИА Новости

Объем продаж платных медицинских услуг в РФ вырос на 34% за год. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При этом средний чек на такие услуги составляет 3,5 тыс. рублей, что на 10% выше, чем в 2022 году. При этом в стоматологии рост цен и продаж обгоняет общую тенденцию: средний чек там составляет 8,3 тыс. рублей, то на 13% выше, чем в 2022 году. Сообщается о росте числа покупок в отрасли на 14% при росте продаж на 28%.

Эксперты отмечают, что финансовое обеспечение государственных медицинских учреждений за год выросло на 9%, что повышает доступность бесплатных медицинских услуг.

Самыми популярными платными медицинскими услугами стали прием и проведение лабораторных анализов, консультации врачей общей практики и диагностические исследования. В стоматологии это постановка пломб, анестезия и зубные снимки.

До этого в Госдуму внесли законопроект о декриминализации медицинской деятельности.

Ранее сообщалось, что только 6% россиян доверяют информации из медицинских блогов.

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