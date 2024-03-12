Каждый пятый россиянин против врачей-блогеров и лечения в интернете

Каждый пятый россиянин против врачей-блогеров, тогда как 12% считают медицинский блогинг знаком экспертности. Это показало исследование Calltouch, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно исследованию, подписчики медицинских блогов с большей вероятностью обратятся к врачу, которого они читают в социальных сетях, так как формируется высокое доверие. Однако большинство россиян отметили, что они равнодушны к наличию активности в блоге врача, к которому они планируют обратиться (57%).

Некоторые высказывались негативно: каждый пятый уверен, что лечить в интернете нельзя, а врачи не должны вести блоги. Одна из причин подобного отношения — опасение людей, что медицинские советы в интернете могут навредить, так как человек занимается самолечением и теряет время. Добавляет недоверия и множество псевдомедицинских блогов, бум которых пришелся на пандемийный период.

Еще 9% полагают, что ведение блога — это маркетинговый ход и способ поднять цены, а 4% считают блогинг несерьезным занятием для медиков. По результатам исследования, доверяют информации в медицинских блогах только 6% опрошенных.

Часть респондентов все же положительно оценивает врачей-блогеров. Они считают, что активный блогинг помогает врачу формировать репутацию (14%), демонстрировать экспертность (5%). Еще 7% уверены, что добиться популярности может только хороший врач.

«Запросы растут, и клиникам сложнее бороться за внимание пациентов, поэтому они вкладываются в развитие блогов «врачей-звезд». Людям спокойнее посетить платную клинику и выбрать уже известного в соцсетях врача, например, по харизме и доброжелательности. «Софт скиллы» не заменят знания и опыт, но становятся дополнительным конкурентным преимуществом. Поэтому часть аудитории врачей-блогеров перерастет в клиентов, а другая половина всегда будет противиться медицинскому блогингу», — прокомментировала Виктория Одинцова, директор по маркетингу компании Calltouch.

Наличие блога — далеко не единственный критерий выбора врача. Большинство людей, прежде чем обратиться в клинику, будут изучать отзывы о ней. Наибольшее доверие вызывают отзывы знакомых врачей (29%), друзей (28%), родственников (24%), интернет-пользователей (18%).

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