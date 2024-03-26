Производство яиц в России продолжает падать

Производство куриных яиц в России снижается уже шестой месяц подряд. По результатам января—февраля текущего года объем производства уменьшился на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, составив 6,11 миллиарда штук, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты связывают этот спад с последствиями вспышек птичьего гриппа. Однако торговые сети пока не отмечают влияния уменьшения предложения на цены из-за стабильного спроса. Участники рынка ожидают, что период Пасхи станет показательным для отрасли.

Согласно данным Росптицесоюза, только за февраль текущего года производство куриных яиц сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и на 7,5% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 29,3 миллиарда штук. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева воздержалась от комментариев.

Объем производства яиц остается ниже прошлогоднего уже с сентября 2023 года, и цены на этот продукт растут, как показывают данные Росстата. Средние потребительские цены на яйца за период с января по декабрь 2023 года увеличились на 1,6 раза, достигнув отметки в 132,45 рубля за десять штук.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с ценами на яйца «сбоем в работе правительства», объясняя рост спроса при ограниченном предложении.

Для стабилизации рынка в России введены безтаможенные квоты на импорт яиц в текущем году объемом 1,2 миллиарда штук.

Минсельхоз также заявил о планах по увеличению производства и переводу производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты. В целом за прошлый год объем производства яиц увеличился на 1,8%, достигнув 38,05 миллиарда штук. По данным Росстата, куриные яйца в рознице в феврале 2024 года стоили в среднем 129,17 рубля за десять штук.

Эксперт Альберт Давлеев из Agrifood Strategies связывает уменьшение производства куриных яиц с вспышками птичьего гриппа. Он указал на случай заболевания на птицефабрике «Владимирская» в Астраханской области в январе текущего года. Птицефабрики, специализирующиеся на производстве яиц, более уязвимы к птичьему гриппу, чем те, которые специализируются на мясе.

Сергей Юшин из Национальной мясной ассоциации считает, что не все птицефабрики, где были выявлены случаи птичьего гриппа в 2023 году, восстановили производство. Этот процесс может занять от нескольких месяцев до полутора лет.

Алексей Клецко из «Яков и партнеры» ожидает, что восстановление работ на пострадавших от вспышек птичьего гриппа фабриках в Ярославской и Вологодской областях, а также увеличение производства на предприятиях в Ростовской и Ленинградской областях позволит превзойти уровни прошлого года в ближайшей перспективе.

Ритейлеры сообщают, что уменьшение предложения куриных яиц заметно, однако это не отражается на ценах.

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