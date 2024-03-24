Имущество «Крокуса» застраховано в «Ингосстрахе»

Имущество собственника «Крокус Сити Холл» застраховано в компании «Ингосстрах», которая намерена выполнить все свои обязательства по страховому договору. Об этом сообщает РИА Новости.

«Имущество собственника «Крокус Сити Холл» застраховано в «Ингосстрахе». «Ингосстрах» выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования. Вчера для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате этой трагедии, «Ингосстрах» ввел упрощенное урегулирование убытков», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что центр приема заявлений по выплатам пострадавшим жителям Москвы и Подмосковья в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» запустил работу на Краснопрудной улице, 13.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По последим данным, 137 человек погибли и 180 пострадали. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ране очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».