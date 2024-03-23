СберМаркет на два дня отменил плату за сборку и доставку заказов

СберМаркет отменил на период выходных дней, 23 и 24 марта, плату за сборку заказов и доставку продуктов из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Решение принято на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», и оно будет действовать по всей России. Компания таким образом решила поддержать клиентов, которые сейчас остаются дома.

Кроме того, Сбер вместе с фондом «Российский Красный Крест» открыли специальный благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта. Комиссия при переводе средств взиматься не будет.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Тем временем глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех подозреваемых в непосредственном участии в теракте в «Крокусе». «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».