Пушилин анонсировал старт работы Ozon и Wildberries в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин на площадке форума «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий» сообщил, что было принято решение о заходе Ozon и Wildberries на территории Донецкой и Луганской народных республик принято.
«Рассчитываем [на начало работы маркетплейсов] в самое ближайшее время», — сказал он.
Пушилин добавил, что уже получены запросы на предоставление помещений и офисов, ведется проработка технической составляющей.
По словам главы ДНР, сервисы маркетплейсов будут востребованы жителями регионов.
До этого глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что совокупная доля Wildberries и Ozon на рынке составляет около 80%, что говорит об их доминирующем положении. При этом он отметил, что данный факт не является нарушением, однако случаи злоупотребления могут повлечь антимонопольные меры со стороны службы.
В начале марта ФАС назвал Wildberries и Ozon доминирующими игроками на рынке маркетплейсов.
Ранее сообщалось, что Wildberries хочет лишить владельцев пунктов выдачи заказов с низким рейтингом еженедельных выплат.