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Пушилин анонсировал старт работы Ozon и Wildberries в Донбассе

Пушилин: в ближайшее время Ozon и Wildberries начнут работать в ДНР и ЛНР

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Александр Сухов/РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин на площадке форума «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий» сообщил, что было принято решение о заходе Ozon и Wildberries на территории Донецкой и Луганской народных республик принято.

«Рассчитываем [на начало работы маркетплейсов] в самое ближайшее время», — сказал он.

Пушилин добавил, что уже получены запросы на предоставление помещений и офисов, ведется проработка технической составляющей.

По словам главы ДНР, сервисы маркетплейсов будут востребованы жителями регионов.

До этого глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что совокупная доля Wildberries и Ozon на рынке составляет около 80%, что говорит об их доминирующем положении. При этом он отметил, что данный факт не является нарушением, однако случаи злоупотребления могут повлечь антимонопольные меры со стороны службы.

В начале марта ФАС назвал Wildberries и Ozon доминирующими игроками на рынке маркетплейсов.

Ранее сообщалось, что Wildberries хочет лишить владельцев пунктов выдачи заказов с низким рейтингом еженедельных выплат.

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