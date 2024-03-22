В Минпромторге РФ сообщили, сколько средств направят на восстановление Донбасса

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных заявил, что за три года ведомство намерено выделить 12 миллиардов рублей для предприятий на территориях Донбасса и Новороссии. Его словам передает ТАСС.

Также замминистра отметил, что 160 предприятий в Херсонской, Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках возобновили свою работу после вхождения регионов в состав России. По его словам, это позволило создать около 11,5 тысячи рабочих мест.

«Это те предприятия, которые в основном перестали работать по причине военных действий и политики украинских властей», — сказал Беспрозванных.

При этом в 2024 году в четырех регионах планируется возобновить работу еще 37 предприятий.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров и организации, активно помогающие в восстановлении городов новых регионов РФ. По словам российского главы государства, серьезные ресурсы были направлены на строительство новых домов, больниц, школ.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.