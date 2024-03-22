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В правительстве РФ появилась рабочая группа по ипотеке

«Ведомости»: ГД и правительство создали совместную рабочую группу по ипотеке

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Антон Денисов/РИА Новости

Госдума и правительство РФ создали совместную рабочую группу по ипотеке. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко (ЛДПР).

По его словам, первое заседание рабочей группы может состояться после отчета правительства, который запланирован на период с 2 по 4 апреля.

Ожидается, что рабочая группа будет прорабатывать вопрос возможности введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах в зависимости от средней заработной платы.

«Есть у нас социальные вопросы, есть льготная ипотека, есть ипотека для дальневосточных регионов, есть льготная ипотека для проживающих в селе. Но, допустим, Кострома, Костромская область, города Костромской области и Москва — заработная плата в Москве отличается в разы от заработной платы в Костроме», — поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

До этого «Коммерсантъ» писал, что в условиях высоких ипотечных ставок и подорожания жилья в Москве набирает популярность формат совместных покупок недвижимости.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.

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