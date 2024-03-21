Британский банк потеряет сотни миллионов на сделке в РФ

Российский Экспобанк покупает «дочку» британского инвестиционного банка HSBC — «Эйч-эс-би-си банк» — с рекордным для российского рынка дисконтом около 90%. Об этом сообщает Frank Media два источника, знакомые с деталями предстоящей сделки.

По их данным, при капитале «Эйч-эс-би-си банка» в 17 млрд рублей сумма покупки может составить порядка 2 млрд рублей. Это означает, что актив продается практически по минимальной цене.

Получить разрешение президента РФ Владимира Путина на эту сделку сторонам удалось лишь спустя почти два года после заключения соглашения в 2022 году. Согласно указу, Экспобанк сможет приобрести 100% российского «Эйч-эс-би-си банка».

Сделка проходит на фоне общего тренда на продажу российских «дочек» западных банков с существенными дисконтами от 50% и более от реальной стоимости бизнеса. Однако скидка в 90% выглядит беспрецедентной даже на этом фоне, отмечает издание.

«В сложившихся условиях иностранным банкам приходится распродавать свои российские активы фактически по бросовым ценам. Для HSBC потеря контроля над местным бизнесом обойдется в сотни миллионов долларов убытков», — отмечает аналитик БКФ Банка Максим Осадчий.

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