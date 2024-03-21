Финансист оценил отказ двух китайских банков принимать платежи из России

С россиянами будут работать небольшие китайские банки. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов, комментируя сообщения об отказе двух крупных банков КНР — Ping An Bank и Bank of Ningbo — принимать платежи из России в юанях с середины января 2024 года.

«Нам надо принять ситуацию к сведению, паниковать не стоит. Все продолжится. Китайские банки, имеющие расчеты с США, будут выходить из игры, «отмораживаться», и все будет происходить до тех пор, пока доллары и евро, с которыми работают эти банки, будут в цене, будут иметь вес. Но останутся малые банки Китая, с которыми у России расчеты будут осуществляться», — отметил эксперт.

С РФ работают и продолжат работу те китайские банки, которые в основном ведут расчеты в зоне юаней, других ближневосточных валют, добавил Аитов. Таких небольших китайских банков «великое множество», они сегодня «уверенно обеспечивают» все внутренние расчеты в Китае, и «с удовольствием продолжат работу» с россиянами, добавил эксперт.

Он заметил, что Китай — важнейший геополитический партнер России, историческая дружба с КНР всегда будет поддерживаться на государственном уровне.

О том, что Ping An Bank и Bank of Ningbo с января не принимают платежи из России, сообщила 21 марта «Лента.ру».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чем грозит отказ китайского Chouzhou Commercial Bank, который на фоне санкций стал основным для российских импортеров, проводить любые расчеты с клиентами из РФ.