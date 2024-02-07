Зависшие товары и рост цен. К чему приведет решение китайского банка не работать с РФ Аналитик Болотских предрек рост цен в России из-за решения китайского Chouzhou

Китайский Chouzhou Commercial Bank, который на фоне санкций стал основным для российских импортеров, прекратил любые расчеты с клиентами из РФ. Это может привести к росту цен в России и задержке с поставками, так как импорт важнейших товаров из КНР, например, оборудования, подорожает. По мнению экспертов, ситуация до марта не разрешится. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

О решении Chouzhou Commercial Bank прекратить расчеты с клиентами из России и Белоруссии, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на три бизнес-источника, финансовых консультантов и деловые объединения.

Отказ Chouzhou Commercial Bank проводить расчеты с российскими клиентами стал очень «негативной новостью» с учетом того, что речь идет о Китае и юане, единственной «дружественной» свободно конвертируемой валюте, которой так активно начали пользоваться участники российского рынка, отметил в беседе с «Газетой.Ru» стратег инвестиционной компании «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

Почему этот банк так важен для России Chouzhou Commercial Bank был самым популярным банков у отечественных импортеров благодаря своему «относительно мягкому» комплаенсу — проверке банком действующего или потенциального клиента.



Вдобавок, его штаб-квартира в городе Иу, одном из логистических узлов китайского экспорта в РФ.

Удорожание импорта и рост цен

По данным Банка России, доля юаня в импорте России составляет 36% по итогам ноября 2023 года. Поэтому невозможность осуществлять расчеты в юанях затрагивает довольно существенную часть импорта.

«Китай сейчас — основной внешнеторговый партнер России и является поставщиком в нашу страну широкой номенклатуры товаров, начиная от одежды до автомобилей, поставки этих товаров могут столкнуться с трудностями», — уточнил Суверов.

Более 58% от всех товаров из Китая (по данным Главного таможенного управления КНР, за 2023 год импорт в Россию составил $110,97 млрд) приходится на три категории:

оборудование и механические устройства (объем импорта — $25,24 млрд или доля 22,7% от ввоза в РФ);

наземный транспорт ($22,52 млрд или 20,3%);

электрические машины и электрооборудование ($17,08 млрд или 15,4%).

«Эти категории товаров могут застрять на границе и оказать наибольшее влияние на российское производство и потребителей. Самое большое влияние на экономику РФ может оказать затруднение импорта оборудования из Китая. После введения западных санкций отечественные производители пострадали из-за удорожания или невозможности купить новое импортное оборудование и расходные материалы к нему», — подчеркнул ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Даниил Болотских.

По его словам, процесс замены и переобучения сотрудников — дело не одного года. Большую часть спецтехники заменили китайскими аналогами.

«Поэтому потенциальный риск невозможности расчетов может вызвать рост цен на готовую продукцию от АПК до металлодобычи в России», — заключил Болотских.

Оценивая возможность отказа от расчета в юанях и перехода на рубли или другие валюты, аналитик подчеркнул, что возврат к так называемым «токсичным валютам» в расчетах за импорт чреват ростом спроса на такие валюты и раскручиванию волатильности на валютном рынке.

«Можно попробовать проводить расчеты в рублях, доля которых составляет 32% от всей внешнеторговой деятельности. В таком случае неясен интерес внешнеторговых партнеров получать рубли за свои продукты и услуги. Вероятно, расчеты в рублях в краткосрочном периоде вызовут некоторое удорожание импорта для повышения привлекательности такого типа расчетов», — допустил Болотских.

Поэтому в долгосрочной перспективе такой риск довольно существенен для российских импортеров, добавил аналитик.

Рост стоимости логистики и валютная ловушка

Суверов добавил, что отказавшийся от расчетов с Россией китайский банк — Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – крошечный по меркам КНР. Это банк с активами $43 млрд, занимавший 78-е место в рэнкинге китайских банков по состоянию на конец 2021 года, непубличный, без международных кредитных рейтингов.

«Иными словами, если даже такой банк отказывается от российских клиентов, что можно ожидать от ведущих китайских банков, гораздо в большем объеме интегрированных в мировую финансовую систему? Учитывая политические связи между Россией и Китаем, скорее всего, контрагенты наших стран найдут возможности для проведения операций через другие банки, но это будет иметь два негативных последствия для российского бизнеса», — подчеркнул Суверов.

Первое последствие — увеличение рисков работы для российских экспортеров и импортеров из-за необходимости проводить расчеты через еще менее прозрачные китайские банки.

Второе последствие — удорожание логистических цепочек с одной стороны добавит к инфляции, сдвинув сроки перехода Банка России к снижению ставок, с другой стороны отвлечет часть валютной ликвидности экспортеров, что повлияет на курс рубля не только к юаню, но и к доллару.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий допустил, что может возникнуть та же самая, но уже гораздо большая валютная ловушка, в которую российские компании попали в Индии : они получили за свои товары (в первую очередь, нефть) индийские рупии, которыми затоварились «выше крыши».

«Между тем, рупия — не свободно конвертируемая валюта, и обменять ее на другие валюты проблематично. Россия, выполнив «разворот на Восток», накопила огромные запасы китайской валюты: например, в ФНБ на 1 февраля скопилось 227,5 млрд юаней ($32 млрд). Вклады физлиц в юанях в российских банках на 1 декабря 2023 года достигли $7,3 млрд. А ведь юани также не конвертируются свободно», — уточнил аналитик.

По его словам, с учетом неблагоприятных изменений, происходящих в китайской экономике (кризис строительной индустрии, массовое банкротство застройщиков, падение фондового рынка, дефляция) чрезмерная привязка к китайской экономике создает повышенные риски.

^^^Выход есть^^

Управляющий активами «Международного фонда частных инвестиций» Александр Душин призвал не поддаваться панике. Он сказал «Газете.Ru», что у российских импортеров не будет проблем с «зависанием» товаров в каникулы по случаю празднования китайского Нового года (с 10 по 17 февраля).

«Китайский Новый год не является проблемой, так как все компании заранее планируют свои поставки и расчеты. Более того, слухи об отказах в расчетах со стороны китайских банков циркулируют уже два года. Фундаментальная проблема заключается в том, что для Китая по-прежнему главными торговыми партнерами являются Европа и США, но доля торговли с ними сокращается и растет доля торговли с остальными партнерами», — отметил эксперт.

По мнению экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, об убытках российских компаний говорить пока рано.

«Наверняка застрявшие товары прибудут в Россию, но для импортеров это может снизить чистую прибыль или получить прибыль в меньшем размере, чем ожидалось. Ситуация затянется, скорее всего, до окончания новогодних каникул в Китае 21 февраля, но вслед за ними последуют длительные выходные в России, так что ситуация разрешится, наверное, уже в марте », — счел Лобода.

По его словам, выходы из ситуации могут быть разные — например, увеличение объемов параллельного импорта через другие дружественные страны и проведение платежей не через банки, у которых есть филиалы и имущество в недружественных странах.

«А еще лучше создать, наконец, наднациональную валюту БРИКС или как можно скорее запустить цифровой рубль и начать с Китаем трансграничные расчеты в цифровых рублях и цифровых юанях», — заключил экономист.